За моим отравлением стоит Путин, – Навальный

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный заявил, что рассматривает только одну версию своего отравления – личное участие в этом президента России Владимира Путина. Об этом он сказал в интервью изданию Der Spiegel.

"Я утверждаю, что за этим преступлением стоит Путин, и у меня нет других версий события", – заявил Навальный.

Кроме того, российский политик заявил, что не боится возвращаться в Россию после окончания курса лечения.

"Моя работа сейчас — оставаться парнем, который не боится. И я не боюсь!", – сказал он.

Немецкие журналисты отметили, что на первый взгляд Навальный выглядит здоровым человеком, но все же заметно, что он полностью еще не восстановился.

"Навальный выглядит раскованным, он шутит, он много смеется. С первого взгляда не видно, что этот человек лежал в коме и был на грани смерти. Однако, когда он хочет налить себе воды из бутылки, это удается ему с трудом, так сильно дрожат его руки", – рассказали журналисты.

Отметим, ряд сенаторов США направили президенту Дональду Трампу письмо, в котором призывают Белый дом провести расследование отравления Навального. Сенаторы просят выяснить, использовали ли российские власти химическое или биологическое оружие против своего гражданина.

"Мы очень обеспокоены оценкам, что российский антикоррупционный активист Алексей Навальный был отравлен в августе 2020 года нервно-паралитическим агентом группы "Новичок", – говорится в письме.

Напомним, российский оппозиционер Алексей Навальный был выписан из стационара берлинской клиники "Шарите", где он провел более месяца. Лаборатория Бундесвера нашла в организме Алексея Навального следы яда из группы "Новичок".