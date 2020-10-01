Папа Римский Франциск отказался от встречи с Помпео

Папа Римский Франциск отказал Майку Помпео в аудиенции в рамках визита госсекретаря США в Рим. Ватикан обвинил его во втягивании Католической церкви в президентские выборы в США на фоне ухудшения отношений Вашингтона с Пекином.

Об этом передает Reuters.

Ранее Помпео обвинял Ватикан в том, что он подвергает риску свой “моральный авторитет”, продолжая договариваться с Китаем о назначении епископов.

Дипломаты Ватикана заявили, что Франциск отклонил просьбу Помпео об аудиенции, так как Папа Римский избегает встреч с политиками накануне выборов.

“Да, он делал такой запрос. Но Папа уже четко заявил, что политические деятели не принимаются в предвыборные периоды. Это и есть причина”, – заявили в Ватикане.

Напомним, Папа Римский Франциск назвал секс и хорошую пищу "божественным" удовольствием.