Президент Франции Эммануэль Макрон отправит самолет за пострадавшими в Нагорном Карабахе журналистами Le Monde. Об этом он сказал по прибытию на саммит ЕС в Брюсселе.

"Прежде всего я хотел бы высказаться в поддержку двух журналистов – корреспондента и фотографа газеты Le Monde, которые были ранены несколько часов назад в Нагорном Карабахе на театре конфликта, разразившегося в воскресенье", – заявил Макрон.

Он сообщил, что выражает поддержку всем журналистам Le Monde и семьям раненых.

"Санитарный самолет в тот момент, когда я к вам обращаюсь, готов вылететь. Мы делаем все, чтобы обеспечить на месте стабильное состояние раненых до возможности их эвакуации", – сказал президент.

Напомним, двое журналистов французского издания Le Monde попали под обстрел в городе Мартуни в Нагорном Карабахе и получили ранения. Кроме того, ранен журналист телеканала "Армения" в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Азербайджана.