Евросоюз расширил санкционный список россиян из-за железной дороги на Крымском мосту

Санкции применены за содействие нелегальной аннексии Крымского полуострова. Соответствующее решение 1 октября опубликовано в Официальном журнале ЕС.

В список внесли Александра Ганова, генерального директора компании "Гранд Сервис Экспресс", которая осуществляет железнодорожное сообщение между Россией и аннексированным Крымом, и Леонида Рыженькина, заместителя генерального директора по инфраструктурным проектам компании "Стройгазмонтаж", который занимался строительством моста. Их активы в ЕС будут заморожены, а въезд в страны Евросоюза – запрещен.

В санкционный список также добавлены четыре компании: "Ленпромтранспроект", "Дирекция по строительству железной дороги Беркакит – Томмот – Якутск", "Крымская железная дорога" и "Крымская первая страховая компания".

Напомним, 28 сентября Комитет постоянных представителей стран ЕС в Брюсселе одобрил без обсуждения инициативу расширить санкционный список лиц и организаций, которые подрывают суверенитет и независимость Украины.

Евросоюз 30 июля 2018 года ввел санкции против российских компаний, которые принимали участие в строительстве Крымского моста.