Источник в Пентагоне якобы подтвердил, что Турция отправила сирийских наемников в Нагорный Карабах, – СМИ

Чиновник министерства обороны США подтвердил информацию об отправке сирийских наемников из Турции для поддержки Азербайджана в конфликте с Арменией в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает Sky News Arabia.

"Сообщения и информация, в которых говорилось о десятках поездок между Турцией и Азербайджаном в последние дни для перевозки сотен сирийских наемников, подтверждены и верны", – сказал чиновник, попросивший не называть своего имени.

Он предупредил, что Анкара и Москва продолжат прямое военное вмешательство в текущий конфликт в Нагорном Карабахе, поддерживая обе стороны конфликта в регионе всеми средствами, "отправляя наемников и оружие и обеспечивая разведывательную поддержку".

При этом СМИ США не сообщали об информции о сирийских наемниках в Карабахе.

Отметим, Sky News Arabia – телеканал из ОАЭ, один из его владельцев – правящая семья Абу-Даби. В августе Турция заявила о возможной приостановке диппотношений с ОАЭ из-за соглашения о нормализации отношений между ОАЭ и Израилем. Президент Турции заявил, что это соглашение – "непростительный шаг" по отношению к Палестине.

В марте 2018 года глава МИД ОАЭ Анвар Гаргаш сообщил, что отношения между странами не в лучшем состоянии и призвал Турцию уважать арабский суверенитет, а также общаться со своими соседями с мудростью и рациональностью.

Отношения между странами вызывают сомнения в объективной подаче каналом новостей о Турции.

Напомним, в понедельник, 28 сентября Армения заявила, что Турция перебросила 4 тысячи военных из Сирии в Нагорный Карабах. Начальник пресс-службы Минобороны Республики Азербайджан полковник Вагиф Даргяхлы в свою очередь сообщил, что люди, прибывшие из Сирии и других стран Ближнего Востока воюют на стороне Армении.

30 сентября Арабская служба BBC сообщила об иностранном наемнике из Сирии, который воюет в Нагорном Карабахе на стороне Азербайджана, и был завербован якобы с ведома турецких военных и Сирийской национальной армии.