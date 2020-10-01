Создатель ЧВК Вагнера рассказал, почему Россия не помогает Армении

Возможный создатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин рассказал, что Армения и Азербайджан могли остановить конфликт в Нагорном Карабахе и привлечь Россию к урегулированию, однако после Бархатной революции в Армении в 2018 году и прихода к власти в Армении Никола Пашиняна на территории страны появилось множество американских неправительственнх организаций. Об этом он рассказал в интервью турецкой газете "Айдынлык".

"В этом суть проблемы. Американцы провоцируют конфликт", – сказал Пригожин, которого называют "поваром Путина" и создателем печально знаменитой ЧВК Вагнера.

По его словам, Турция вправе вмешиваться в конфликт в Нагорном Карабахе, не пересекая границы Армении.

"Администрация Турции очень быстро и четко принимала решения. Для критики президента Эрдогана повода нет. Не является агрессией то, что он делает в интересах своего народа", – считает Пригожин.

Напомним, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что готовы поддержать Азербайджан как за столом переговоров, так и на поле боя. По его словам, единственным путем урегулирования нагорно-карабахского конфликта является вывод вооруженных сил Армении с территорий Азербайджана.