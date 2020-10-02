Дональд Трамп и его жена заразились коронавирусом
Президент США Дональд Трамп и его жена Мелания заболели коронавирусом.
Американский лидер в своем Twitter подтвердил, что получены положительные результаты тестов на COVID-19.
По его словам, он и Мелания немедленно уйдут на самоизоляцию и начнут процесс лечения.
"Мы справимся с этим вместе", – пообещал президент США.
Ранее в пятницу Трамп сообщил, что у его помощницы Хоуп Хикс подтвердилось заражение коронавирусом, поэтому он уходит вместе с Меланией на карантин в ожидании результатов теста на коронавирус.
Кстати, в июле Трамп в Овальном кабинете Белого дома заявил, что возобновляет брифинги по поводу коронавируса, которые ранее называл бесполезными. Также президент назвал ношение масок патриотичным.