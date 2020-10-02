Война за Нагорный Карабах: Армения отзывает посла в Израиле

МИД Армении принял решение отозвать своего посла в Израиле для консультаций из-за поставок израильского вооружения Азербайджану. Об этом заявила пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Анна Нагдалян, передает Interfax.

"Поставки Израилем Азербайджану сверхсовременного вооружения особенно неприемлемы в период широкомасштабной агрессии этой страны против Армении и Арцаха (Нагорного Карабаха)", – сказала Нагдалян.

В Ереване считают неприемлемым то, что Израиль "продолжает поставлять оружие" Азербайджану в сложившейся ситуации.

"Такая позиция для нас неприемлема. И мы приняли решение отозвать своего посла для консультаций", – сказала Нагдалян.

Также отмечается, что Армения неоднократно информировала Израиль о своем отношении к этим поставкам.

Как пишет The Jerusalem Post, Азербайджан обеспечивает около 40% потребностей Израиля в нефти и является давним заказчиком ряда израильских оборонных компаний, покупая беспилотные летательные аппараты, ракеты и другие современные системы вооружения. В 2016 году Азербайджан подписал долгосрочные контракты на сумму $5 млрд на закупку оружия и средств безопасности у Израиля.

"Торговля оружием с Азербайджаном фатальна, потому что Азербайджан никогда не колеблется использовать это оружие против гражданской инфраструктуры и гражданского населения", – сказал в интервью изданию министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян.

"Мы будем последовательно заниматься этим вопросом: он всегда будет неотъемлемой частью нашей повестки дня, как на двусторонних, так и на многосторонних площадках. Израиль должен прекратить этот смертоносный бизнес с Азербайджаном", – добавил он.

Напомним, Совет Безопасности ООН призвал Армению и Азербайджан немедленно прекратить военные действия.

Президенты России, США и Франции Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон сделали совместное заявление, осудив эскалацию насилия в регионе и призвали Армению и Азербайджан к возобновлению переговоров без предварительных условий.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ответил на заявление ирех лидеров, упрекнув их в игнорировании проблемы Нагорного Карабаха на протяжении последних 30 лет.