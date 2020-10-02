Пострадавшие в Нагорном Карабахе журналисты из Франции возвращаются домой

Пострадавшие в результате обстрелов в Нагорном Карабахе французские журналисты Le Monde отправились на родину. Об этом сообщили в МИД Франции, передает РИА Новости.

"Французские журналисты вылетели на родину французским спецрейсом", – сообщила пресс-секретарь армянского МИД Анна Нагдалян.

Напомним, двое журналистов французского издания Le Monde попали под обстрел в городе Мартуни в Нагорном Карабахе и получили ранения. Кроме того, ранен журналист телеканала "Армения" в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Азербайджана. Один из пострадавших журналистов в тяжелом состоянии. Президент Франции Эммануэль Макрон отправил самолет за пострадавшими в Нагорном Карабахе журналистами.