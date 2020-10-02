Байден пообещал молиться за больного COVID-19 Трампа
Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден пожелал скорейшего выздоровления своему сопернику, действующему президенту Дональду Трампу, у которого подтвердили коронавирус. Об этом Байден написал в Twitter.
"Джилл и я желаем президенту Трампу и первой леди Мелании Трамп скорейшего выздоровления. Мы продолжим молиться за здоровье и безопасность президента и его семьи", – написал Байден.
CNN со ссылкой на источники сообщает, что Байден в пятницу сдаст тест на коронавирус.
Напомним, у президента США Дональда Трампа и у его жены Мелании обнаружили коронавирус, о чем президент США лично доложил у себя в Twitter, отметив что уходит в самоизоляцию. За пару часов до этого заражение коронавирусом подтвердилось у помощницы Трампа Хоуп Хикс.