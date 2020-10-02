Больничный брать не будет. У Трампа легкая форма коронавируса, - пресс-служба Белого дома

У президента Дональда Трампа, который как стало известно в пятницу, 2 октября, заразился коронавирусом, наблюдаются легкие симптомы.

Об этом сообщил глава администрации Белого дома Марк Медоуз.

"Американский народ может быть уверен, что у нас есть президент, который не только на работе, но и останется на этой должности, и я оптимистично настроен, что он очень быстро выздоровеет", – сказал он журналистам в Белом доме, отметив, что Трамп не собирается уходить на больничный из-за COVID-19.

Он сказал, что позже в пятницу будут и другие новости о здоровье Трампа.

При этом, несмотря на вирус, обнаруженный у Трампа, не больны COVID-19 его дочь с супругом. "Иванка Трамп и Джаред Кушнер сегодня снова сдали тесты на COVID-19, у обоих они отрицательные", – написала в Twitter помощник президента США Каролина Херли.

А по словам главы аппарата Мелании Трамп Стефани Гришам, младший сын Трампа, Беррон Трамп, тоже не болен. Также хорошо себя чувстует и сама Мелания Трамп.

Также об отрицательном тесте на коронавирус в своем Telegram-канале сообщил и кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден. Аналогичный результат и у его супруги Джилл.

Напомним, после того, как COVID-19 подтвердился у президента США Дональда Трампа и его супруги Мелании, госсекретарь Майк Помпео, находящийся в европейском турне, сдал тест на коронавирус в самолете по пути в Хорватию. Он получил отрицательный результат.