Российскую вакцину от COVID-19 доставили в Венесуэлу: ее протестируют на местных жителях

Венесуэла получила первую партию российской вакцины "Спутник V" против коронавируса.

Об этом в эфире международного латиноамериканского телеканала Globovision сообщила вице-президент этой страны Делси Родригес, пишет "Интерфакс".

По ее словам, Венесуэла стала первой страной Западного полушария, получившей вакцину от COVID-19.

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) также сообщил о поставке в Венесуэлу первой партии российской вакцины от коронавируса.

В фонде добавили, что вакцинирование добровольцев в стране начнется в ближайшие дни в рамках проведения "двойного слепого рандомизированного плацебо-контролируемого исследования препарата". В исследовании примут участие 2000 человек.

Как уточняет Telegram-канал "Милитарист", накануне в Венесуэлу прилетела военная делегация из России.

Напомним, Минздрав РФ зарегистрировал "Спутник V" – первую в мире вакцину для профилактики COVID-19. Сообщалось, что одна из дочерей президента РФ Владимира Путина уже проверила вакцину на себе.

В США отказались от помощи от России в разработке вакцины от коронавируса, так как, по мнению американских специалистов, российская вакцина не показала свою эффективность и не может считаться проверенной.

Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан скептически воспринял известие о том, что в России создали вакцину от коронавируса. По его словам, если ее эффективность не будет подтверждена, это может подорвать доверие к вакцинированию, как оружию против COVID-19.

Как показывает первый опыт применения российской вакцины, наиболее частый побочный эффект – местные реакции. В месте укола могут возникать покраснения или болезненные ощущения. Может быть и повышение температуры.