Российскую вакцину от COVID-19 доставили в Венесуэлу: ее протестируют на местных жителях
В исследовании вакцины "Спутник V" примут участие 2000 добровольцев.
Венесуэла получила первую партию российской вакцины "Спутник V" против коронавируса.
Об этом в эфире международного латиноамериканского телеканала Globovision сообщила вице-президент этой страны Делси Родригес, пишет "Интерфакс".
По ее словам, Венесуэла стала первой страной Западного полушария, получившей вакцину от COVID-19.
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) также сообщил о поставке в Венесуэлу первой партии российской вакцины от коронавируса.
В фонде добавили, что вакцинирование добровольцев в стране начнется в ближайшие дни в рамках проведения "двойного слепого рандомизированного плацебо-контролируемого исследования препарата". В исследовании примут участие 2000 человек.
Как уточняет Telegram-канал "Милитарист", накануне в Венесуэлу прилетела военная делегация из России.
Напомним, Минздрав РФ зарегистрировал "Спутник V" – первую в мире вакцину для профилактики COVID-19. Сообщалось, что одна из дочерей президента РФ Владимира Путина уже проверила вакцину на себе.
В США отказались от помощи от России в разработке вакцины от коронавируса, так как, по мнению американских специалистов, российская вакцина не показала свою эффективность и не может считаться проверенной.
Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан скептически воспринял известие о том, что в России создали вакцину от коронавируса. По его словам, если ее эффективность не будет подтверждена, это может подорвать доверие к вакцинированию, как оружию против COVID-19.
Как показывает первый опыт применения российской вакцины, наиболее частый побочный эффект – местные реакции. В месте укола могут возникать покраснения или болезненные ощущения. Может быть и повышение температуры.