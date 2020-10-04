Азербайджан заявляет, что в Гяндже пострадали жилые дома, а не аэродром

В Минобороны Азербайджана заявили, что в результате ракетного удара по городу Гянджа пострадала гражданская инфраструктура и мирные жители. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее представители самопровозглашенного Нагорного Карабаха сообщали о том, что уничтожили военный аэродром во втором по численности городе Азербайджана.

Теперь же Азербайджан озвучил свою версию произошедшего, где продолжает настаивать на том, что обстрел велся с территории Армении, и не по военным объектам, а по жилым домам.

"Распространенная армянской стороной информация о якобы обстреле военных объектов в городе Гянджа является провокационной и ложной. В результате огня противника пострадали мирные жители, гражданская инфраструктура и древние исторические постройки", – говорится в сообщении Минобороны Азербайджана.

Напомним, власти НКР подтвердили свою причастность к "уничтожению военного аэродрома в Гяндже" и добавили, что готовы атаковать военные объект в других городах Азербайджана. Также сообщалось, что ракетный удар стал ответом на обстрел города в Нагорном Карабахе Степанакерта.