Зона обстрелов растет. НКР заявляет, что уничтожен военный аэродром в азербайджанском Гяндже

Глава непризнанной Нагорно-Карабахской республики утверждает, что обстрел города в Азербайджане был ответом на удары по Степанакерту.

В Министерстве обороны Азербайджана заявили, что по городу Гянджа был нанесен ракетный удар с территории Армении. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По словам главы непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араика Арутюняна, азербайджанский город был обстрелян в ответ на удары по Степанакерту. В самом же Минобороны Армении говорят, что не ведут обстрел населенных пунктов Азербайджана.

Стоит подчеркнуть, что ударом был уничтожен военный аэродром ВС Азербайджана. В самом же городе проживает 335 тыс. человек, населенный пункт считается вторым по величине в Азербайджане.

"Министерство обороны Армении официально сообщает, что с территории Республики Армения в направлении Азербайджана не ведется никакого огня. Противник продолжает обстреливать из запрещенного оружия мирные населенные пункты, а также Степанакерт. Армия обороны Карабаха начала нанесение мощных ударов по важнейшим военным инфраструктурам в глубоком тылу противника", – написала пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян в Facebook.

В свою очередь, власти НКР подтвердили свою причастность к уничтожению военного аэродрома в Гяндже и добавили, что готовы атаковать военные объект в других городах Азербайджана.

"Несмотря на предупреждения, Азербайджан превратил в мишень мирное население, обстреливая Степанакерт из систем "Полонез" и "Смерч". Размещенные в крупных городах военные объекты Азербайджана отныне стали мишенями нашей армии. Призываю местное население этих городов спешно покинуть их во избежание возможных жертв", – написал Арутюнян в Facebook.

Азербайджанская сторона уже прокомментировала произошедшее в Гяндже

"Открытие огня с территории Армении по Азербайджану носит провокационный характер и расширяет зону боевых действий", – подчеркнул министр обороны АР Закир Гасанов, передает Telegram-канал Sputnik Азербайджан.

Напомним, в субботу, 3 октября, армия Азербайджана установила свой контроль над рядом населенных пунктов в Нагорном Карабахе.