Капитализм во время пандемии показал свою несостоятельность, – Папа Римский

"Хрупкость мировых систем перед лицом пандемии продемонстрировала, что не все можно решить с помощью свободы рынков", – заявил папа Франциск. Ватикан выпустил новую энциклику под названием Fratelli Tutti ("Все братья"). В этом объемном документе папа римский высказывает свое мнение по актуальным социально-политическим, нравственным и религиозным вопросам.

Франциск отметил, что ситуация с COVID-19 подтвердила его веру в то, что нынешние политические и экономические институты должны быть реформированы. Политики должны прислушиваться не только к профсоюзам, общественным движениям, но и маргинальным группам.

"Необходимо проводить экономическую политику, направленную на поощрение экономики, которая способствует производственному разнообразию и творческому началу бизнеса и позволяет создавать, а не сокращать рабочие места", – написал папа.

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Финансовые спекуляции, направленные в основном на получение быстрой прибыли, продолжают сеять хаос. А без солидарности и взаимного доверия рынок не может полностью выполнять свою экономическую функцию, считает Франциск.

Папа полагает, что ресурсы Земли должны принадлежать всем и использоваться совместно ради общего блага.

"Сегодня можно признать, что мы питались мечтами о великолепии и величии и в конечном итоге получили отвлечение, изолированность и одиночество. Мы увлеклись нетворкингом и потеряли вкус братства. Мы искали быстрых и безопасных результатов, но обнаружили, что нас охватили нетерпение и беспокойство. Пленники виртуальной реальности, мы потеряли вкус и аромат настоящего", – пишет папа римский.

Напомним, 4 сентября в обращении к участникам ежегодного семинара European House-Ambrosetti Workshop, который собирает около 200 топ-менеджеров, экономистов и политиков со всего мира, папа римский призвал к новым моделям мировой экономики, которые были бы более инклюзивными и сокращали социальное неравенство, связанное с денежными средствами.

Папа Франциск отказал Майку Помпео в аудиенции в рамках визита госсекретаря США в Рим. Ватикан обвинил его во втягивании католической церкви в президентские выборы в США на фоне ухудшения отношений Вашингтона с Пекином.