Байден сожалеет, что в ходе дебатов назвал Трампа клоуном

Кандидата в президенты США от Демократической партии Джозефа Байдена в ходе прямого эфира на телеканале NBC спросили о его первых дебатах с президентом Дональдом Трампом и о том, сможет ли он противостоять ему в будущем.

Он ответил, что дебаты расстроили его, но следовало описать их как "шутовскую затею", а не называть президента клоуном.

Байден добавил, что пытался сообразить, как заставить Трампа вести себя во время дебатов уважительно по отношению к модератору, и дать возможность говорить другим.

"Он не ответил по сути ни на один вопрос. Он и не собирался говорить по существу", – добавил Байден, напомнив, что Трамп перебил его и модератора 158 раз.

Напомним, что в ходе первых дебатов соперники перешли на личности через 10 минут после начала дискуссии. Байден рекомендовал Трампу "заткнуться", называя его клоуном и лжецом. Трамп поставил под сомнение умственные способности Байдена и выразил мнение, что тот почти за полвека в политике не сделал ничего полезного для граждан США.

Комиссия по проведению президентских дебатов в США заявила, что собирается внести изменения в их формат. Она считает, что формат необходимо "дополнить структурированием", чтобы избежать беспорядочных споров в рамках дискуссий.