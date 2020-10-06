Результат протестов: ЦИК Кыргызстана признал прошедшие парламентские выборы недействительными

ЦИК Кыргызстана двенадцатью голосами признала недействительными итоги выборов. Об этом в Facebook написала член ЦИК по выборам и проведению референдумов Гульнара Джурабаева. По ее словам, обсуждался также вопрос о самороспуске. "Я считаю, что этой избирательной кампанией мы дискредитировали себя, и поэтому самым лучшим и правильным в этом случае будет решение о досрочном сложении полномочий", – сказала Джурабаева.

Лидеры оппозиционных партий призвали действующий парламент Киргизии назначить новый состав правительства, заявил бывший премьер-министр Сапар Исаков. "Мы не собираемся делить портфели. Мы должны идти в легитимном поле, поэтому призываем действующий парламент собраться и утвердить новый состав правительства", – сказал он.

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Мэр Бишкека Азиз Суракматов подал в отставку по собственному желанию. Представители оппозиции назначили исполняющим обязанности мэра столицы своего представителя.

Группа политиков заявила о создании координационного совета "с целью восстановить правовое поле в стране". По данным 24.kg, в состав совета вошли бывшие премьер-министры Темир Сариев и Омурбек Бабанов, депутат парламента Алтынбек Сулайманов, руководители оппозиционных партий "Ата-Мекен" Омурбек Текебаев и "Бутун Кыргызстан" Адахан Мадумаров, бывший депутат Равшан Джеенбеков.

"Мы должны собрать людей за стол переговоров, ночь должна пройти спокойно", – заявил лидер координационного совета Адахан Мадумаров. По его словам, сейчас сложилась ситуация, когда органы власти и местного самоуправления фактически не могут исполнять свои обязанности. Поэтому нужно временно сформировать вышеуказанные органы власти и вернуться в правовое русло.

Экс-премьер-министр Темир Сариев призвал неравнодушных бишкекчан и волонтеров помочь Координационному совету сохранить спокойствие и безопасность в столице. "Призываю помочь нам сформировать отряды дружинников. Они будут охранять Бишкек ночью", – сказал он.

Напомним, утром, 6 октября, президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков допустил возможность аннулирования итогов парламентских выборов. Он направит все усилия, чтобы в ближайшее время «вернуть страну в мирное русло», сообщила его пресс-секретарь. По ее словам, президент находится в Бишкеке.

4 октября в Кыргызстане прошли парламентские выборы. Сгласно их официальным результатам, в парламент проходят четыре партии, три из которых являются провластными. Оппозиция назвала результаты фальсифицированным и призвала сторонников на митинг.

Митинг перерос в акции протеста.