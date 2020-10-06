На должность премьера Кыргызстана назначили оппозиционера, освобожденного протестующими из тюрьмы

Премьер-министр Кыргызстана Кубатбек Боронов подал в отставку на фоне протестов в стране. Новым главной правительства назначен оппозиционер Садыр Жапаров. Об этом сообщает Спутник-Кыргызстан.

Жапаров отбывал наказание в исправительной колонии по делу захвата заложника в 2013 году.

Суд признал, что во время митинга, организованного Жапаровым, его участники насильно затолкали в автомобиль тогдашнего полпреда правительства в Иссык-Кульской области Эмильбека Каптагаева. Жапарова приговорили к 11 годам тюрьмы.

Напомним, 4 октября в Кыргызстане прошли парламентские выборы. Сгласно их официальным результатам, в парламент проходят четыре партии, три из которых являются провластными. Оппозиция назвала результаты фальсифицированным и призвала сторонников на митинг, который перерос в акции протеста.

6 октября, президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков допустил возможность аннулирования итогов парламентских выборов. Он направит все усилия, чтобы в ближайшее время "вернуть страну в мирное русло", сообщила его пресс-секретарь. Позже ЦИК Кыргызстана двенадцатью голосами признала недействительными итоги выборов.