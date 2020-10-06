Заключенные украинцы в Таиланде получили помилование короля

Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама Х) по случаю своего дня рождения помиловал всех заключенных граждан Украины, семерых из них уже освободили из-под стражи. Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в Таиланде.

Согласно сообщению, все без исключения заключенные в этой стране граждане Украины (16 человек) получили королевское помилование.

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Согласно королевскому помилованию Рамы X, двум украинцам уменьшили сроки наказания на 1/6 от актуального срока заключения (без учета проведенного в тюрьме времени), семи украинцам — на 1/2. Остальные граждане Украины были полностью освобождены из-под стражи.

В прошлом году по случаю коронации нового короля Таиланда украинским заключенным пообещали уменьшить срок наказания.

Тогда в Таиланде были заключены под стражу 24 украинца за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков и подделкой банковских карточек.