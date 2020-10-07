США ужесточили выдачу рабочих виз – американский персонал прежде всего

В США ужесточили выдачу неиммиграционных рабочих виз H-1B для высококвалифицированных специалистов, сообщило Министерство внутренней безопасности страны. После вступления новых правил в силу будет сокращено число «специальных профессий» для найма иностранных рабочих. Также правила требуют, чтобы «компании делали реальные предложения настоящим сотрудникам».

Министерство напоминает, что программа H-1B была предназначена для того, чтобы позволить работодателям оставаться конкурентоспособными в мировой экономике, однако теперь она расширилась намного дальше, часто в ущерб работникам США. Данные показывают, что более полумиллиона обладателей виз H-1B в были использованы для вытеснения американских рабочих из компаний. Это привело к снижению заработной платы в ряде отраслей и стагнации заработной платы в некоторых профессиях.

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"Мы вступили в эпоху, когда экономическая безопасность является неотъемлемой частью национальной безопасности. В ответ мы должны сделать все, что в наших силах, в рамках закона, чтобы на первом месте стоял американский рабочий", – сказал исполняющий обязанности министра Чад Вольф.

По данным министерства, новые правила затронут около трети всех иностранцев, находящихся в США по рабочим визам. Некоторые правила вступят в силу уже 8 октября, остальные через 60 дней.

В июне 2020 года президент США Дональд Трамп ограничивал въезд иммигрантов по ряду виз, в том числе H-1B. В октябре суд в Сан-Франциско частично заблокировал этот указ президента.

В 2019 году почти 45% украинцев получили отказ в получени гостевых виз (B) для поездок в США.