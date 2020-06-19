Посольство США разъяснило украинцам условия въезда в Соединенные Штаты

Граждане Украины, имеющие действительную визу и находящиеся на территории Украины или другой разрешенной страны в течение 14 дней, смогут попасть в Соединенные Штаты Америки. В случае поездки транзитным рейсом, могут быть ограничения

Об этом заявило американское посольство в Twitter.

При этом в дипломатическом представительстве США отметили, что украинцы не смогут попасть в США транзитным рейсом через страны Шенгенской зоны, Великобританию, Ирландию, Китай, Иран, Бразилию и еще ряд стран, на которые распространяются связанные с COVID-19 ограничения.

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"Действие этих правил не распространяется на граждан США или законных постоянных жителей США (обладателей "зеленой карты"), которые желают поехать домой из Украины", – добавили в посольстве.

Как ранее сообщал Фокус:

Из-за коронавируса президент США Дональд Трамп в марте запретил поездки из Европы в США на 30 дней.

Пресс-секретарь Белого дома Кейли Макенани на брифинге заявила, что США пока не будут отменять запрет на въезд иностранцев из Великобритании и стран ЕС.