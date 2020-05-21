США пока не будут отменять запрет на въезд иностранцев из-за коронавируса

Пресс-секретарь Белого дома заявила, что для Трампа первым приорететом является Америка

Пресс-секретарь Белого дома Кейли Макенани на брифинге заявила, что США пока не будут отменять запрет на въезд иностранцев из Великобритании и стран ЕС, которую в марте ввел президент Дональд Трамп из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщается на сайте Белого дома.

"У нас пока нет графика по этому поводу. Главная забота президента – это защитить американцев. Его ограничения на поездки спасли жизнь. Таким образом, у нас нет никаких заявлений о том, когда мы будем готовы возобновить поездки. Но его (Трампа) приоритет, его вопрос номер один – это Америка, здоровье и благополучие нации ", – заявила Макенани.

Отметим, в Евросоюзе остались недовольны решением президента Дональда Трампа ввести запрет на въезд в США для граждан ЕС.

Как ранее сообщал Фокус:

Президент США Дональд Трамп первоначально исключил Великобританию и Ирландию из перечня стран, граждане которых попали под 30-дневный запрет на въезд в США в целях борьбы с распространением коронавируса.