Европейцы ошеломлены решением Трампа запретить въезд в США граждан ЕС
2020-03-12 09:25:00
Они думали, что "что-то произойдет, но не настолько радикально"
Европейских представителей ошеломило решение президента США Дональда Трампа запретить въезд в США граждан ЕС в связи с распространением коронавируса. Об этом сообщает CNN.
"Несколько европейских послов в Вашингтоне сообщили CNN, что они не знали, что это произойдет, несмотря на то, что были в контакте с администрацией в течение последних нескольких дней", – говорится в публикации.
Бельгийский дипломат сказал телеканалу, что ранее было известно , что с поездками из Европы "что-то произойдет, но не настолько радикально".
Председатель Европейского Совета Шарль Мишель написал в Twitter, что в Евросовет "сегодня оценит ситуацию".
"Нужно избежать сбоя в экономике. Европа принимает все необходимые меры по сдерживанию распространения вируса COVID19, ограничению числа пострадавших и поддержке исследований", – написал Мишель.
Как ранее сообщал Фокус:
- Из-за коронавируса президент США Дональд Трамп запретил поездки из Европы в США на 30 дней.
- Конгресс США выделил $8,3 млрд на борьбу с распространением коронавируса и на разработку вакцин от него.
- Президент США Дональд Трамп хочет освободить американцев от налогов на зарплату до конца года для смягчения последствий инфекции COVID-19 в стране.