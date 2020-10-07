"Подарок Путину": мужчина с плакатом поджег себя в центре Санкт-Петербурга

В Центральном районе Санкт-Петербурга, на Лиговском проспекте, у торгово-развлекательного комплекса "Галерея" мужчина совершил самоподжог.

"По словам свидетелей, мужчина сделал это в знак протеста – перед тем как под поджечь себя, он кричал что-то о дне рождении президента России Владимира Путина и подарке", – сообщает издание "Мегаполис" в среду, 7 октября.

Известно также, что к нему вовремя помогли прохожие, а оперативно прибывшие медики доставили мужчину в больницу.

По информации издания "Фонтанка", пострадавший – 71-летний житель Московского района Санкт-Петербурга, который почти 20 лет руководит фирмой по аренде и управлению нежилой недвижимостью с офисом на Лиговском проспекте, в километре от места ЧП.

"Его состояние оценивается как тяжелое", – отметили журналисты "Фонтанки".

В сеть попало видео с камер наружного наблюдения города, на котором запечатлен инцидент. Первоначально ролик с места события опубликовал Тelegram-канал Baza:

Видео: YouTube / Newia Ru

"Мужчина, на груди у которого был плакат, поджег себя. Судя по записям с камер наблюдения, все это время мимо него спокойно шли прохожие, некоторые начали снимать происходящее на телефон", – сообщается под видео в публикации "Базы". Что именно было написано на плакате, не сообщается.

Российский Тelegram-канал Mash написал, что "70-летний Борис Александров поджег себя на многолюдной площади у ТЦ. Медикам удалось его спасти, с ожогами 45% тела мужчину увезли в больницу им. Джанелидзе. Известно, что он состоял на учете в психоневрологическом диспансере и появлялся в поле зрения полиции".

Напомним, это уже второе политическое самосожжение в России за неделю. Так, 2 октября в Нижнем Новгороде сожгла себя главный редактор издания "Коза Пресс" Ирина Славина, написав перед этим в Facebook: "В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию".