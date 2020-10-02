В Нижнем Новгороде главред местного интернет-издания "Коза Пресс" Ирина Славина подожгла себя перед зданием городского управления Министерства внутренних дел. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Женщина скончалась на месте.

Внимание, видео не для слабонервных.

Перед тем как совершить самосожжение Славина написала пост у себя в Facebook: "В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию".

Накануне трагедии к Славиной с обыском приходили правоохранители, об этом она довольно подробно рассказала в соцсети.

"Сегодня 06:00 в мою квартиру с бензорезом и фомкой вошли 12 человек: сотрудники СКР, полиции, СОБР, понятые. Дверь открыл муж. Я, будучи голой, одевалась уже под присмотром незнакомой мне дамы. Проводили обыск. Адвокату позвонить не дали. Искали брошюры, листовки, счета "Открытой России", возможно, икону с ликом Михаила Ходорковского. Ничего этого у меня нет", – написала Славина.

Накануне в разговоре с The Insider Славина рассказывала, что следователи предполагали: "Открытая Россия" финансирует протесты в Нижнем Новгороде из-за плана благоустройства парка "Швейцария", на который выделены 4 млрд рублей.

"Я как журналист не могу пройти мимо этих событий и писала об этом. Более того, я дважды вставала в цепь сама, потому что происходящее не может не затрагивать меня как жителя Нижнего Новгорода и гражданина. Это возмутительная ситуация, этот распил на 4 млрд рублей", – рассказывала Славина.

Она добавила, что отношения к "Открытой России" не имеет.