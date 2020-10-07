Азербайджан использует турецкие истребители F-16: журналист опубликовал снимки со спутника

Журналист-расследователь газеты The New York Times Кристиан Триберт опубликовал спутниковые снимки территории аэропорта в Гяндже от 3 октября, на которых видны истребителя F-16.

"Согласно нашему анализу от 3 октября, в международном аэропорту Гянджа в Азербайджане находилось как минимум два F-16, которых выявили спутниковые снимки. Истребители, вероятно, эксплуатируются ВВС Турции вместе с возможным грузовым самолетом CN-235", – написал Триберт у себя в Twitter.

Скриншот: Twitter / Christiaan Triebert

"Мы сравнили приблизительные размеры и визуальные характеристики (крылья утка, окраска и др.) С различными самолетами, в том числе эксплуатируемыми ВВС Азербайджана (МиГ-21, МиГ-29, Су-25, L-39). Но F-16 турецкого производства – ближайший аналог", – отметил журналист NYT.

В комментариях к публикации Кристиан Триберт добавил, что на снимок аэропорта Гянджи попал "более крупный самолет, который, вероятно, является транспортным самолетом CASA / IPTN CN-235, также используемый ВВС Турции".

Американский журналист нашел в открытых источниках и опубликовал фото предположительного третьего "гостя" азербайджанского аэропорта:

Фото: Planespotters.net

Международный аэропорта Азербайджанского города Гянджа находится на западе страны, менее чем в ста километрах от зоны боевых действий в Нагорном Карабахе:

Карта: Google.com

Напомним, 29 сентября пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушан Степанян заявил, что истребитель F-16 турецких ВВС сбил армянский штурмовик Су-25.

В тот же день посол Армении в Москве Вардан Тоганян сообщил, что если Турция задействует в зоне карабахского конфликта истребители F-16, то Армения может применить свои тактические ракетные комплексы "Искандер". Спустя несколько часов глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция готова поддержать Азербайджан "как за столом переговоров, так и на поле боя".