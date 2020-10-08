В Кыргызстане во время протестов пострадали около тысячи человек

За медицинской помощью обратились 1002 человека, 204 человека находятся в стационаре, остальные после оказания первой медицинской помощи отпущены на амбулаторное лечение. Один человек погиб. Такие данные приводит Минздрав страны.

Прошедшей ночью милиции и дружинникам удалось не допустить мародерства. Около 500 дружинников охраняли Дом правительства. На охрану ЦУМа и ГУМа вышло 200 человек. Группа неизвестных пыталась ограбить банк. Их задержали дружинники и передали милиции.

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Коммерческим банкам и небанковским финансово-кредитным организациям Нацбанк рекомендовал возобновить деятельность с 8 октября. Однако работать они будут в ограниченном режиме.

Напомним, в Бишкеке 5 октября начались акции протеста, участники которых были недовольны итогами парламентских выборов.

6 октября Центральная избирательная комиссия признала недействительными итоги выборов

В стране создано несколько координационных советов политических партий с различными требованиями.

Парламент дал согласие на назначение лидера оппозиционной партии "Мекенчил" Садыра Жапарова на пост премьера. Перед этим сторонники Жапарова освободили его из колонии, где он находился более двух лет по обвинению в захвате заложника. На этот пост уже появились и другие претенденты.

7 октября в парламенте начали сбор подписей за импичмент президенту Сооронбаю Жээнбекову.