132 тысячи слов: в Италии издали первый современный словарь украинского языка

В Милане (Италия) в издательстве Hoepli напечатан первый современный украинско-итальянский словарь, в котором 132 тысячи слов и значений. Это первый подобный труд, раскрывающий особенности нового правописания.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Автор и составитель словаря – Елена Пономарева. Она уже 16 лет преподает украинский язык в римском университете La Sapienza, где украинистика является отдельной дисциплиной, а не представлена при кафедре русистики.

Над составлением словаря в более тысячу страниц она работала 7 лет. По словам филолога, выход такого словаря – прецедент для Италии, так как в стране принята тенденция издавать объемные словари "крупнейших" языков: английского, французского, испанского, немецкого.

Словарь считается толково-комбинаторным, то есть там есть украинское слово, перевод и варианты разных его значений в переводе на итальянский.

"Такова и была моя цель – создать наконец большой академический словарь с комбинацией слов, по которым интересно изучать как украинский, так и итальянский языки", – пояснила Пономарева.

Словарь включает в себя различные пласты лексики, в том числе жаргонизмы, просторечие, фольклорные изречения и художественные сентенции.

В Италии словарь издали тиражом в тысячу экземпляров. Есть также электронная версия книги Dizionario Ucraino-Italiano Hoepli.

Ранее сообщалось, что американская IT-компания Apple собирается научить голосового помощника Siri говорить по-украински.

А издатели одного из самых известных и авторитетных толковых словарей английского языка Merriam-Webster сказали, что готовы скорректировать определение понятия "расизм" для его актуализации.