В Кыргызстане заявили о пропаже президента и закрыли границу

Местонахождение президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова и премьер-министра Кубатбека Боронова неизвестно.

Об этом сообщает "Интерфакс-Запад" со ссылкой на заместителя главы Совета безопасности страны Омурбека Суваналиева.

По его словам, первые лица не появлялись на публике с начала массовых протестов. Было несколько обращений президента, опубликованных в интернете, но где они записаны, неизвестно.

"Должностные лица, которые покинули рабочие места, находятся в конспиративных местах. Сказать точно, где, мы не можем, многие из них скрываются", – заявил он.

В итоге Совет безопасности Кыргызстана решил закрыть границу страны.

Суваналиев добавил, что политическая обстановка в стране остается напряженной: "Партии не могут договориться. Мы принимаем все меры с силовым блоком, чтобы не допустить столкновений. Партии должны сесть за стол переговоров, чтобы не дестабилизировать обстановку".

Напомним, в Бишкеке 5 октября начались акции протеста, участники которых были недовольны итогами парламентских выборов.

6 октября Центральная избирательная комиссия признала недействительными итоги выборов

В стране создано несколько координационных советов политических партий с различными требованиями.

7 октября в парламенте начали сбор подписей за импичмент президенту Сооронбаю Жээнбекову.