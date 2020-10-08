Китай заплатит большую цену за COVID-19, - Трамп

Дональд Трамп опубликовал на своей странице в Twitter видеообращение, в котором назвал Китай виновным в распространении COVID-19.

"Это не ваша ошибка, что это произошло, это ошибка Китая. И Китай заплатит большую цену за то, что они сделали с нашей страной и с миром", - заявил президент США.

Также в видео Трамп назвал свое инфицирование коронавирусом "Божьим благословением", поскольку благодаря этому он узнал о препаратах, которыми можно бороться с этой болезнью.

"Я думаю, это было Божьим благословением - то, что я подхватил это. Это было замаскированное благословение", - сказал он.

Коронавирус начал распространяться в китайском городе Ухань в декабре 2019 года. Многие врачи считают, что он мог передаться человеку от летучих мышей. Трамп уже неоднократно называл Китай виновным в начале всемирной пандемии COVID-19.

Напомним, у главного советника Трампа Миллера подтвердился коронавирус. Самого Трампа, у которого тест на COVID-19 показал положительный результат, уже выписали из больницы. Он заявляет, что он уже выздоровел.