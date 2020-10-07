У главного советника Трампа Миллера подтвердился COVID-19



Тест на COVID-19 главного политического советника Дональда Трампа, Стивена Миллера, оказался положительным. Соответствующее заявление помощник президента США сделал во вторник, 6 октября. Об этом пишет CNN.

“В течение последних 5 дней я работал удаленно и самоизолировался. Я каждый день сдавал тест и получал отрицательный результат вплоть до вчерашнего дня. Сегодня у меня положительный результат на COVID-19, и я нахожусь на карантине", - заявил Миллер.

По информации CNN чиновник несколько дней проработал из дома, а во вторник пришел на работу в Белый Дом и получил положительный результат на коронавирус. Он готовил Трампа к дебатам с Джо Байденом, которые состоялись на прошлой неделе. Миллер путешествовал на борту президентского самолета Air Force One в Миннесоту с Трампом и советницей президента Хоуп Хикс, у которой тоже подтвердился коронавирус.

Супруга Миллера, Кэти Миллер, работающая руководителем отдела коммуникаций вице-президента Майка Пенса, несколько месяцев назад переболела COVID-19.

Напомним, Трампа, у которого подтвердился коронавирус, выписали из больницы, а Байден пообещал молиться за больного соперника на выборах.