В Нагорном Карабахе дважды за день обстреляли собор Казанчецоц
ВС Азербайджана нанесли новый удар по собору Казанчецоц (собор Святого Христа Всеспасителя) в карабахском городе Шуши. Об этом сообщает Спутник-Армения.
"Удар был нанесен по тому же месту, что и днем. К сожалению, есть пострадавшие. Среди них – российские журналисты", – сказал корреспондент агентства.
В результате обстрела также был ранен иностранный журналист.
Это уже второй удар по собору. в этот момент в соборе были дети. Пострадавших нет, однако дети находятся в сильном стрессе.
Напомним, в пятницу 2 октября, Армения сообщила, что сбила азербайджанский беспилотник недалеко от Еревана, над городом Абвоян, который находится менее чем в 15 километрах от столицы.