Премьер-министр и правительство Киргизии отправлены в отставку

9 октября пресс-служба президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова сообщила о том, что лидер страны подписал заявление об отставке Кубатбека Боронова. В соответствии с национальным законодательством правительство страны и вице-премьер министры тоже лишаются полномочий. Они будут выполнять обязанности лишь до момента назначения нового правительства. Указ уже вступил в силу.

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Заявление об отставке Кубатбек Боронов подал из-за того, что депутаты парламента проголосовали за нового главу правительства - Садыра Жапарова. Его в ночь на 6 октября освободили протестующие, которые были недовольны результатами выборов в парламент 4 октября.

Садыр Жапаров в 2017 году был осужден к 11 годам и 6 месяцам колонии строгого режима по делу о захвате заложника. Райсуд признал, что в 2013 году участники митинга, организованного Жапаровым, затолкали в машину полпреда правительства Эмильбека Каптагаева.

Напомним, президент Кыргызстана заявил о готовности уйти в отставку и назвал условия, а ЦИК Кыргызстана собирается назначить новые выборы в парламент.