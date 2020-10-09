Президент Кыргызстана заявил о готовности уйти в отставку и назвал условия

Президент Сооронбай Жээнбеков ночью 9 октября выпустил обращение к кыргызстанцам. Он признал, что политическая ситуация в стране достигла критической точки, и готов пойти на определенные шаги для ее урегулирования.

Должны быть назначены новые парламентские выборы. Решение по этому поводу примет ЦИК.

Необходимо отправить в отставку премьер-министра и членов правительства, которые работали до кризиса, что создаст законные основания для новых назначений.

Чтобы легитимизировать назначение нового кабмина и его членов, необходимы постановление парламента и указ президента. Жээнбеков готов подписать его.

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"Для исполнения парламентариями своих обязанностей правоохранительные органы должны обеспечить безопасность депутатов", – сказал президент.

Он также заверил, что намерен легитимизировать происходящие кадровые изменения.

"После того как будут утверждены легитимные руководители органов", – заверил Жээнбеков

Напомним, политический кризис в стране продолжается с 4 октября, когда результаты парламентских выборов стали причиной массовых протестов. В ночь на 6 октября протестующие ворвались в здание парламента и офиса президента, а также освободили из СИЗО экс-президента страны Алмазбека Атамбаева. В итоге ЦИК признала итоги выборов недействительными. 6 октября в отставку подал премьер-министр страны Кубатбек Боронов, но позднее заявил о возвращении к работе. В это же время новым главой правительства парламент избрал Садыра Жапарова.

В ходе протестов за медицинской помощью обратились 1002 человека, 204 человека находятся в стационаре, остальные после оказания первой медицинской помощи отпущены на амбулаторное лечение. Один человек погиб. Такие данные приводит Минздрав страны.