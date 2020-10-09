Ильхам Алиев официально подтвердил наличие турецких F-16 на территории Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев признал, что турецкие истребители F-16 действительно находятся на территории его страны, но расположены "на земле" и участия в боях не принимают.

Об этом он сказал в интервью телеканалу CNN Arabic, предает Telegram-канал Военный обозреватель.

Это первое официальное признание азербайджанских властей о наличии на их территории истребителей ВВС Турции, которые остались там после недавних учений "TurAz".

Ведущая телеканала спросила: "Мы видели спутниковые снимки, из которых можно сделать вывод, что турецкие F-16 находятся, по крайней мере, на одной из ваших баз. Вы не покупали F-16. Правильно ли понимать, что у вас на земле находятся эти самолеты, что предполагает значительную поддержку Азербайджану (со стороны Турции)".

"Я согласен с вами, когда вы сказали "на земле". Истребители F-16 прибыли в Азербайджан, что бы принять участие в военных учениях. В прошлом году Азербайджан и Турция проводили 10 совместных военных учений. Турция является нашим союзником. У нас принято проводить учения, с участием, в том числе, военно-воздушных сил. Кстати, в этом году из-за пандемии мы провели только два учения, одно из них непосредственно перед тем, как Армения атаковала нас. F-16 находятся на земле, они не летают и никаким образом не участвуют в боевых действиях", – ответил Алиев.

"Вы категорически утверждаете, что F-16 не применяются в боевых действиях", – уточнила ведущая.

"Я также хочу рассказать об одном из фейков, которые распространяет Армения. Недавно они сказали, что в первые дни конфликта F-16 сбил армянский Су-25. Это фейк. И те, кто обвиняют нас в этом, должны сейчас извиниться, потому что каждый знает, что это фейк. Истребители F-16 находятся здесь, но они на земле, как вы правильно сказали", – ответил Алиев.

Отметим, ранее журналист-расследователь газеты The New York Times Кристиан Триберт опубликовал спутниковые снимки территории аэропорта в Гяндже от 3 октября, на которых видны истребителя F-16.

29 сентября пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушан Степанян заявил, что истребитель F-16 турецких ВВС сбил армянский штурмовик Су-25.

Между тем, журналисты ANNA News заявляют, что фрагменты одного из боеприпасов, использованных во время атаки на Собор в Шуши, представляют собой авиационную бомбу НАТО. Они предполагают, что к атаке могли быть причастны турецкие истребители F-16, передает российский Telegram-канал Доклад разведки.

Другой российский Telegram-канал Владлен Татарский сообщил, что обломки авиационного управляемого боеприпаса, найденные на месте удара по храму в Шуши, говорят о том, что было задействовано турецкое вооружение.

Напомним, в городе Шуша (Шуши), который расположен несколько выше Степанакерта, азербайджанскими ракетами дважды за день был обстрелян храм Газанчецоц (Христа Всеспасителя), построенный в XIX веке.