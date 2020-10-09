"Замысел был типа Одессы". Лукашенко заявил, что в Минске собирались сжечь Штаб оппозиции

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, что в середине августа, в дни противостояния оппозиции и силовиков, планировалась, однако была предотвращена провокация с поджогом Штаба оппозиции.

Об этом Лукашенко заявил в пятницу, 9 октября на совещании с Минздравом, силовиками, губернаторами, а также с вице-премьер-министрами Беларуси по ситуации с Covid-19 в стране. Видео с обращением политика опубликовал Telegram-канал "Пул первого".

По словам Лукашенко, информацию о готовящейся провокации МВД Беларуси получило изнутри Штаба, где у них был "свой" человек: "В охране Тиханосвкой был бывший сотрудник милиции, то ли еще какой-то (службы – ред.) и он позвонил в МВД просто он усек, что что-то не то происходит – зачем забрали в одном доме столько людей. Его это насторожило. Как в народе говорят – "чуйка сработала" и он позвонил главе МВД Юрию Караеву".

"Это же 50 человек иностранных журналистов всех туда свезли, вместе с этой Тихановской и другими", – отметил белорусский лидер.

Видео: YouTube / РБК

В связи с этим "инсайдом" Лукашенко, по его словам, приказал главе КГБ Валерию Вакульчику взять под охрану здание Штаба Тихановской.

"Я позвонил ему и сказал: "Немедленно снимай с улиц самое боевое подразделение и возьми под контроль штаб так называемой оппозиции". В противном случае будет беда – мы с ним это видели. И была задача переодеть наших ребят из Альфы и в то же время засветившись там, аккуратно показать, что мы взяли под контроль этот штаб", – рассказал Лукашенко.

Президент уточнил: "И тогда я снял 120 человек с этих улиц, которые там работали по отморозкам по этим, ради того, чтобы не дать совершить это преступление. Замысел был типа Одессы – поджечь штаб и обвинить власть".

На следующий день после того как провокация была предотвращена, по словам Лукашенко, Тихановская сама лично позвонила министру Юрию Караеву и записалась на прием и попросилась уехать из Беларуси, иначе "будет беда".

"Ну мы понимали, что может быть беда", – добавил политик, и рассказал, как из Тихансовкой собирались сделать "сакральную жертву".