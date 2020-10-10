Лукашенко встретился в СИЗО КГБ с политзаключенными

В субботу, 10 октября, Александр Лукашенко посетил СИЗО КГБ, где провел встречу с находящимися там представителями белорусской оппозиции. Об этом сообщает Telegram-канал Пул Первого.

Как передает Эхо Москвы, на встрече присутствовали Виктор Бабарико, его сын – Эдуард, член Координационного совета белорусской оппозиции Лилия Власова, предприниматель Юрий Воскресенский, политтехнолог Виталий Шкляров, директор Pandadoc Дмитрий Рабцевич, адвокат Марии Колесниковой Илья Салей, предположительно – Александр Василевич и Кирилл Бадей, который до ареста занимал позицию и.о. председателя правления Белгазпромбанка.

"Конституцию на улице не напишешь". Это слова президента – членам так называемого координационного совета и объединенного штаба", – говорится в сообщении Telegram-канала.

Лукашенко общался с вышеназванными представителями четыре с половиной часа.

"Цель президента – услышать мнения всех. Впрочем, содержание беседы участники общим решением оставили в тайне", – написал Telegram-канал.

Напомним, Александр Лукашенко рассказал, что в середине августа, в дни противостояния оппозиции и силовиков, планировалась провокация с поджогом Штаба оппозиции.