Алиев заявил о готовности начать переговоры с Арменией по Карабаху

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о готовности начать переговоры с Арменией по ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом он сообщил в интервью РБК.

"Мы готовы начать завтра, поэтому все зависит от действий Минской группы ОБСЕ, их графика работы. Наша сторона готова начать незамедлительно", – сказал он.

По его словам, Азербайджан заинтересован в скорейшем урегулировании конфликта в Карабахе.

"То есть мы заинтересованы в скорейшем урегулировании, потому что урегулирование позволит нашим гражданам, беженцам, внутренне перемещенным лицам вернуться в свои дома", – говорит Алиев.

Азербайджанский лидер добавил, что за столом переговоров нужно увидеть конструктивный подход с армянской стороны, а не "попытки имитации".

"Мы должны за столом переговоров увидеть конструктивный подход с армянской стороны, чтобы они прекратили попытки имитации переговорного процесса, чтобы они воздерживались от провокационных действий, заявлений и были привержены цели нахождения пути урегулирования", – заявил он.