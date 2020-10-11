В Минске силовики жестко задерживают протестующих, неизвестные в балаклавах избивают демонстрантов

В центре Минска во время протестов силовики начали задерживать людей. Об этом сообщает TUT.by.

Неизвестные в балаклавах, спортивных костюмах (с дубинками) и ОМОН избивают собравшихся демонстрантов. В том числе, лежачих. некоторые демонстранты пытаются давать отпор.

Центральные станции метро закрыты. В городе наблюдаются перебои в работе мобильного интернета.

Для разгона демонстрантов неизвестные в балаклавах и ОМОН применили, предположительно, светошумовые гранаты.

В сторону Немиги по Романовской слободе идет многотысячная колонна людей. Также демонстранты собрались в районе улицы Тимирязева.

Кроме того, в Минске задержаны работающие на марше журналисты. Их доставляют в Октябрьское РУВД "для проверки документов". Среди задержаных есть и корреспонденты государственного издания БЕЛТА.

Напомним, сегодня в Беларуси проходит "Марш гордости", в Минск стягивают военную технику. Милиция в Беларуси в воскресенье несет службу в усиленном режиме. Оппозиция собирается пройти по центральным улицам города в сторону СИЗО с требованием отпустить политзаключенных.