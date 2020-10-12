В Беларуси на вчерашних акциях протеста задержали почти 600 человек
Белорусский правозащитный центр "Весна" сообщил о 597 задержанных в ходе протестов в стране.
Большая часть задержаний произошла в Минске. Кроме того, задерживали протестующих в Бобруйске, Гродно, Солигорске, Бресте, Могилеве, Гомеле, Витебске и Лиде.
Среди задержанных – десятки журналистов.
Напомним, вчера в Беларуси проходил "Марш гордости", в Минск стягивали военную технику.
Неизвестные в балаклавах, спортивных костюмах с дубинками и ОМОН избивали собравшихся демонстрантов. В том числе, лежачих.