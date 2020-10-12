Грехи католиков: Мексика призвала Папу Римского извиниться за испанских конкистадоров

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор призвал Ватикан в общем и Папу Римского Франциска извиниться за действия испанских конкистадоров в XVI веке. Об этом пишет The Guardian.

Обращение к главе католической церкви написано на двух страницах. Там говорится, что Ватикан сыграл ключевую роль в колонизации Америки испанцами, создании миссий и обращении коренного населения в католицизм.

"Завоевание Мексики Кортесом". Неизвестный художник, вторая половина 17 века

Также президент Мексики потребовал вернуть три рукописных кодекса, вывезенных из покоренного Теночтитлана, города-государства ацтеков, который был расположен на месте современного Мехико. Конкистадоры захватили и разрушили его в 1521 году. Эрнан Кортес писал императору Карлу V, что при захвате Теночтитлана погибли около 70 тысяч ацтеков, тогда как его потери составляли около 10 тысяч.

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"Пытки Куатемока", работа Леандро Изагуирре 19-го ст.

При разграблении города были уничтожены почти все рукописные кодексы ацтеков, потому что священники уверяли, что это "работа дьявола", а те немногие, что уцелели, были вывезены и попали в руки коллекционеров. Так, один из тех, что находится в библиотеке Ватикана, ранее принадлежал семье Борджиа, в нем содержаться изображения богов и ритуалов центральной Мексики.

Письмо Папе Римскому передала первая леди Мексики, которая была в Италии с официальным визитом. Ранее с таким же обращением мексиканский президент обращался к испанскому королю Фелипе, но тот извиняться не стал.

А Ватикан уже извинялся ранее: в 2015 году понтифик принес извинения народу Боливии за роль католической церкви в притеснении коренных народов во врем завоеваний.

просит Папу Франциска извиниться за роль церкви в испанском завоевании

Президент Мексики говорит, что Ватикан должен извиниться за «предосудительные зверства» колонизации 500 лет назад.