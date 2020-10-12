Белорусские силовики пригрозили протестующим боевым оружием

Министерство внутренних дел Беларуси заявило о готовности "применять спецсредства и боевое оружие" в отношении протестующих.

Об этом заявила спикер ведомства Ольга Чемоданова в Telegram.

По ее словам, такое решение связано с некой "радикализацией" протестов. Она уточнила, что оружие будет применяться "в случае необходимости".

"Протесты, сместившиеся преимущественно в Минск, стали организованными и крайне радикальными. В связи с этим, сотрудники органов внутренних дел и военнослужащие внутренних войск не уйдут с улиц и в случае необходимости будут применять спецсредства и боевое оружие. Об этом и не только заявил первый заместитель Министра внутренних дел Геннадий Казакевич", – говорится в сообщении.

В свою очередь Казакевич отметил, что если днем и вечером на акциях протестующие используют камни, бутылки, ножи и заточки, то уже ночью строят баррикады и поджигают покрышки.

"Ничего общего с гражданским протестом это не имеет", – сказал он.

Он добавил, что силовики столкнулись с группой "боевиков, радикалов, анархистов и футбольных фанатов", поэтому МВД Беларуси "не уйдет с улиц и обеспечит порядок в стране".