В мире умер первый человек после повторного заражения коронавирусом

Исследователи сообщили, что пожилая женщина в Нидерландах умерла после второго заражения COVID-19. Это первый случай смерти от повторного заражения коронавирусом. Об этом сообщает BNONews.

Пациенткой была 89-летняя женщина, которая лечилась от макроглобулинемии Вальденстрема, редкого типа рака лейкоцитов, который поддается лечению, но неизлечим.

Исследователи сказали, что женщина прибыла в отделение неотложной помощи, страдая от лихорадки и сильного кашля. У нее был положительный результат на коронавирус. Женщина была в больнице в течение 5 дней, после чего ее симптомы полностью исчезли, за исключением постоянной усталости.

Почти 2 месяца спустя, всего через два дня после начала нового курса химиотерапии, у нее поднялась температура, появился кашель и одышка. Когда она была госпитализирована, ее насыщение кислородом составляло 90 процентов, а частота дыхания – 40 вдохов в минуту. У нее снова положительный результат на коронавирус, тесты на антитела были отрицательными.

"На 8 день состояние больной ухудшилось. Через две недели она умерла", – сказали исследователи.

Исследователи сравнили оба теста и установили, что генетические составы вируса различаются, что подтверждает, что женщина была повторно инфицирована коронавирусной инфекцией.

Напомним, жиректор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан заявил, что большинство населения все еще остается чувствительным к коронавирусу. Также, на сегодняшний день все еще нет данных о том, как долго будут защищены иммунитетом те, кто уже перенес коронавирусную инфекцию.