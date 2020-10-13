Оппозиционер Бабарико о встрече с Лукашенко в СИЗО: "Это нельзя назвать диалогом"

Во вторник 13 октября белорусское издание Tut.by опубликовало впечатления экс-кандидата в президенты Беларуси Виктора Бабарико о встрече с Александром Лукашенко, которая состоялась в 10 октября. Оппозиционер через своих адвокатов сообщил, что не считает эту встречу диалогом.

"Виктор Бабарико считает, что диалог возможен, но при определенных условиях, первое из которых - освобождение участников встречи из заключения. Кроме того, Виктор Бабарико подчеркивает, что "мы помним обо всех других политических заключенных", и без их освобождения также невозможно ведение диалога. Позиция Виктора Бабарико по политическим вопросам, несмотря на длительное заключение, не изменилась", - передают информацию адвокаты Бабарико.

Также условиями для адекватного диалога оппозиционер считает более широкий круг представителей гражданского общества и равный доступ к информационному полю, который у него был ограничен ввиду содержания под стражей в СИЗО. Потому во время общения с Лукашенко никаких договоренностей достигнуто не было.

Напомним, на следующий день после визита Лукашенко в СИЗО КГБ Виктору Бабарико и Юрию Воскресенскому изменили меру пресечения на домашний арест. Воскресенский заявил, что встреча с Лукашенко хоть и проходила местами на повышенных тонах, но закончилась конструктивно.