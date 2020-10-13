Тихановская объявила Лукашенко ультиматум: Должен уйти до 25 октября

Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская объявила ультиматум Александру Лукашенко, дав ему 13 дней, чтобы тот покинул президентский пост. В противном случае она обещает организовать общенациональную забастовку.

Об этом она написала в Telegram-канале.

"Мы много раз говорили, что готовы к диалогу и переговорам. Но разговор за решеткой – это не диалог. Избивать свой народ после заявлений о готовности к переговорам – не диалог", – говорится в тексте сообщения.

Кроме сложения полномочий, Тихановская потребовала от Лукашенко остановить насилие на улицах и освободить всех политических заключенных.

"Прошло два месяца политического кризиса, насилия и беззакония — и с нас хватит. 25 октября мы объявляем народный ультиматум", – заявила она.

Тихановская предупредила, что если до 25 октября требования не будут выполнены, с ультиматумом на улицы выйдет вся страна.

"И 26 октября начнется национальная забастовка всех предприятий, блокировка всех дорог, обвал продаж в государственных магазинах. У вас есть 13 дней, чтобы выполнить три условия", – заявила она.

В своем обращении к Лукашенко, Тихановская сказала, что Беларусь сильнее, чем режим.

"Раз вы ждали приказа – то вот приказ. И срок его исполнения – до 25 октября", – подытожила она.

Напомним, президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, что лидер оппозиции Светлана Тихановская получила по его распоряжению 15 тысяч долларов для проживания в Литве.

А белорусский музыкант и лидер группы "BRUTTO" Сергей Михалок жестко раскритиковал свою соотечественницу после того, как она заявила, что президент России Владимир Путин должен быть одним из медиаторов на переговорах с Александром Лукашенко.