Тела 52 сирийских боевиков, воюющих за Азербайджан, передали родственникам, – Washington Post

На сирийско-турецком пограничном посту родственникам передали тела 52 сирийских боевиков.

Об этом пишет издание The Washington Post.

"Турция отрицает отправку сирийских боевиков в помощь своему давнему союзнику – Азербайджану. Однако в разговоре с нами родственники двух бойцов – Наджар и его племянник, – рассказали, что им была обещана ежемесячная оплата, а в Азербайджан они попали через южную часть Турции", – пишет издание.

The Washington Post рассказывает о семьях, которые собрались у рефрижератора на сирийско-турецком пограничном посту в ожидании жуткого груза: тел 52 сирийских мужчин, убитых на войне.

"Это были наемники, которых завербовали поддерживаемые Турцией формирования в Сирии для войны на стороне Азербайджана против Армении. Они были привлечены в качестве ударной силы, чтобы отвоевать территории в Нагорном Карабахе", – утверждает издание.

Издание отмечает, что количество погибших среди гражданского населения увеличилось, так как города и поселки в Нагорном Карабахе все чаще подвергаются обстрелам из оружия, приобретенного у различных поставщиков, включая Турцию, Россию и Израиль. WP напоминает, что в своем заявлении на прошлой неделе Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет сказал, что со дня начала боевых действий было убито по меньшей мере 53 мирных жителя, включая детей.

Отметим, 14 октября вооруженные силы Азербайджана нанесли удар по территории Армении, уничтожив готовый к пуску ракетный комплекс.

Позже президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что армия страны продвинулась на новые территории. Также он добавил, что на данный момент азербайджанской армией уничтожены более 200 армянских танков (боевых машин), две пусковые установки ЗРС С-300ПТ, 35 средств ПВО. Еще 33 танка (боевые машины) были захвачены.