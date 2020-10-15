Кнессет Израиля утвердил мирное соглашение с ОАЭ

Парламент Израиля утвердил мирное соглашение страны с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ), сообщает израильская радиостанция Kan.

Соглашение поддержали 80 из 120 депутатов Кнессета (парламента), 13 парламентариев высказались против.

Теперь документ будет направлен на рассмотрение в правительство Израиля для окончательной ратификации.

Ранее в Белом доме США было подписано историческое соглашение между ОАЭ, Бахрейном и Израилем. В обмен на установление дипломатических отношений с двумя арабскими государствами Тель-Авив отказался от планов по оккупации палестинского западного берега Иордана.

В конце августа президент ОАЭ Халифа бен Зейд Аль Нахайян издал указ об отмене экономического бойкота Израиля.