Российский депутат прилетел в Степанакерт: "Земля Карабаха не по зубам бармалеям из ИГИЛ"

Российский государственный и политический деятель, депутат Госдумы РФ Виталий Милонов прилетел в Нагорный Карабах. В Степанакерте он встретился с президентом Карабаха Араиком Арутюняном.

"Сегодня мы встретились с президентом Нагорного Карабаха Араиком Владимировичем Арутюняном. В эти сложные дни наши сердца с нашими братьями, вооруженное решение конфликта Азербайджаном и Турцией недопустимо. Мы очень надеемся, что мирное небо Арцаха будет надежно защищено от агрессии и никакие турецкие БПЛА более не унесут жизни", – написал депутат в Facebook.

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По его мнению, "земля Карабаха не по зубам бармалеям из ИГИЛ".

Стоит отметить, что ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия в рамках Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) будет исполнять все свои обязательства перед Арменией. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, что Армения как член ОДКБ может рассчитывать на защиту, если подвергается какой-то агрессии извне, но эти обязательства не распространяются на Карабах.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев признал, что турецкие истребители F-16 действительно находятся на территории его страны, но расположены "на земле" и участия в боях не принимают. А Высший законодательный орган Турции может рассмотреть вопрос об отправке своих военных в Азербайджан на фоне военного конфликта в Нагорном Карабахе.