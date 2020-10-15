Канье Уэст помолился за Армению и хочет там выступить с проповедью

Американский рэпер Канье Уэст, муж Ким Кардашьян помолился за Армению и хочет там выступить с проповедью. Об этом он сообщил в своем Twitter.

Артист опубликовал онлайн-переписку с подписчиком из Армении, но потом удалил этот пост. Позже скриншоты диалога появились и в других аккаунтах соцсети.

"Я бы хотел выступить в Армении с церковной службой (Sunday Service). Как ты думаешь, сможет ли президент оплатить это?" – поинтересовался Уэст в переписке. Его собеседник ответил, что сейчас это невозможно, так как страна проигрывает войну в Нагорном Карабахе. Он заявил, что у Армении нет оружия и союзников.

"Хорошо, я поговорю с командой, чтобы выяснить, как добраться к вам как можно скорее. Молюсь за Армению", – написал Уэст.

Отметим, ранее Ким Кардашьян (этническая армянка по отцу) обвинила Азербайджан в нагнетании и эскалации военного конфликта. Позже она пожертвовала Армении миллион долларов. Кардашьян перечислила деньги в фонд, который помогает пострадавшим в военном конфликте, обеспечивая нуждающихся медицинской помощью, жильем, едой и так далее, написала она в Instagram.